ＧＬＥＡＴ１８日の五反田大会で、Ｇ―ＲＥＸ王座挑戦を控えるエル・リンダマン（３０）が中嶋勝彦（３７）と激しく火花を散らした。この日、リンダマンは山村武寛と組んで中嶋、渡辺壮馬組と対戦。１０月９日の東京・後楽園ホールでの王座戦を控えるとあって序盤から激しくやりあった。だが最後はパートナーの山村が中嶋にスリーパーで絞め落とされて敗戦となった。その後、マイクを持ったリンダマンは「俺たちＧＬＥＡＴは