中日は１８日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に４―７で敗れて３連敗。ＤｅＮＡとの今季対戦成績は８勝１７敗と９つの負け越しで確定した。中日は１点を追う３回二死二塁から上林が右前適時打。「打ったボールはストレートです。先制されてしまったのでまずは追いつくことができて良かったです」という上林のタイムリーで同点とすると続く細川も左前打を放ち一、二塁。ここで「打ったボールはスライダーかな。一瞬ファウルかと思っ