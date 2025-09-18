キズが、11月30日に川崎 CLUB CITTA’で＜キズ BLOG MAGAZINE 限定「JP:PARASITE TOKYO」＞を開催することを発表した。今回はキズ OFFICIAL BLOG MAGAZINEメンバー限定のライブ。大規模な公演を重ねてきた彼らをライブハウスで見ることが出来る機会だ。本公演は12月10日に発売される1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』の収録曲 「JP:PARASITE」を冠した公演でもあり、まさに必見の公演となりそうだ。さらに、本公演のオープニ