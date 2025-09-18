◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）ＤｅＮＡとの２位争いを展開中の巨人が最下位ヤクルトに痛い黒星を喫し、借金１となった。◆阿部慎之助監督に聞く―先発森田は３回４失点「ちょっと全体的にボールが高かったかな。（視力の関係で捕手の）サイン見えないらしいからね。ピッチコムやらせてほしいくらいだよ。（サイン違いで）あれじゃキャッチャー何人いても死人が出るよ」―先制を許す試合が多い