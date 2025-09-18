ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceのリーダー・段原瑠々（24）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズで、フリーアナウンサー・加藤綾子の“そっくりさん”で知られるぽっちゃり女性芸人・餅田コシヒカリに感謝のメッセージを送った。 【写真】アモ～！初参戦表情がトロけてる グループはこの日、東京・Zepp DiverCityで秋ツ