ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、有楽製菓（東京都小平市）の人気菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を展開中。「ミスドネットオーダー」での予約注文限定ドーナツとして「衝撃！？焼きチョコブラックサンダーキャット」を新たに発売。9月18日から予約受付を開始しています。5つのトッピングを使用両社のコラボは、2024年9月に初めて実施。今年は「