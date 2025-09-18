「ヤクルト５−０巨人」（１８日、神宮球場）巨人・阿部監督が先発の２年目左腕・森田に苦言を呈した。初回に先制点を奪われると、二回には山田にソロを被弾。三回は１死から村上に与えた四球を起点に２死一、二塁とされ、自らの暴投で一気に二走・並木の本塁生還を許し、なお２死三塁で中村にも中前適時打を打たれて３回６安打４失点でＫＯとなった。試合後、阿部監督は序盤の失点が大きかったかと問われると「そうだね」