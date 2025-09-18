「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神は今季最後の広島戦で勝利を収め、３連勝とした。打線は三回、先頭・中野の内野安打に相手の悪送球が絡み無死二塁に。森下が左翼スタンド上段に飛び込む２２号２ランで先制に成功した。右打者では球団史上初となる入団３年目での通算２００打点に到達した。四回には近本の適時打で３点目。六回はこの日昇格したヘルナンデスが来日１号となるソロを放ち、追加点を挙げた