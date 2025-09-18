「西武２−１オリックス」（１８日、ベルーナドーム）オリックスはサヨナラ負けで２連敗となった。１−１で迎えた九回に２死二塁から２番手岩崎が炭谷に劇打を浴びた。今季２度目の先発となった山下が力投。パ・リーグのタイ記録となる先頭打者から６者連続三振を奪う圧巻の投球を披露した。三回は先頭の元山に右線に二塁打を運ばれ、阪神・小山が持つプロ野球記録の７には及ばなかった。記録は途切れたが、その後も走