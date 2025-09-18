「ヤクルト５−０巨人」（１８日、神宮球場）ヤクルトが快勝。連敗を２で止めた。初回に先頭並木が左越え三塁打を放つなど１死三塁とすると、内山の左中間タイムリー二塁打で１点を先制した。二回には山田の１０号ソロで追加。三回にも２点、四回にも１点を加えた。先発の高橋は６回５安打無失点で３勝目（２敗）を挙げた。