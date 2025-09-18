◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2025年9月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が18日、日本ハム戦（みずほペイペイD）に「5番・三塁」で先発出場。1点を追う8回に同点7号ソロを放った。本拠スタンドが大歓声に包まれた。ベンチで打球の行方を追った小久保監督は笑顔。日本ハムベンチでは新庄監督が目を閉じ肩を落とした。1―2で迎えた8回だった。1死で打席に立った栗原は、この回からマウ