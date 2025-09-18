阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）が18日、大阪・弁天町で行われたスカイAの人気番組「虎ヲタ」の公開収録にゲスト参加した。「岡田顧問の2025虎通信簿」と題したコーナーでひと足早く選手の評価を披露。「5段階評価で5は出さない。伸びるところがなくなってしまうから」と最高評価を「4・5」とした岡田顧問は6選手の名前を挙げた。▼坂本「チーム防御率が示す通り、今年はバッテリーがはまった。坂本のサインに