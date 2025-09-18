◇陸上世界選手権東京大会第6日女子200メートル準決勝（2025年9月17日国立競技場）女子200メートルの準決勝が行われ、日本記録保持者、井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）は23秒15の1組8着で決勝進出はならなかった。2着プラス3着以下の中でタイム上位2人が決勝に進む条件の中、スタートこそ良かったが、コーナーから先は差をつけられた。世界の壁は厚かった。17日の予選では22秒98で予選5組5位だったが、各組4位以