9回西武2死二塁、炭谷が左前にサヨナラ打を放つ＝ベルーナドーム西武がサヨナラ勝ちし、連敗を4で止めた。1点を先制された直後の八回に平沼の適時打で追い付き、九回2死二塁から途中出場の炭谷の適時打で勝負を決めた。オリックスは山下が力投したが、2番手の岩崎が踏ん張れなかった。