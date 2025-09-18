「ヤクルト５−０巨人」（１８日、神宮球場）巨人が序盤から失点を重ねて最下位・ヤクルトに完敗。再び借金１となった。先発の２年目左腕・森田が、今季ヤクルト戦に４度目の登板。初回先頭の並木にいきなりの左越え三塁打を打たれると、１死後に内山の中前適時二塁打で先制点を献上。二回にも先頭の山田に左翼へのソロを被弾して追加点を奪われた。さらに三回は１死から村上に与えた四球を起点に２死一、二塁とされ、自ら