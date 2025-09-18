俳優の畑芽育と野村康太が主演する縦型ショートドラマ「一寸の光陰（いっすんのこういん）」が公開２週間で、総再生回数１０００万回を突破した。ショートドラマアカウント「ショードラ」と「ごっこ倶楽部」がタッグを組み、８月末にＴｉｋＴｏｋやインスタグラムで配信。幼なじみの２人が“１か月限定の恋人契約”を結ぶところから始まる切なくも温かいラブストーリーが「泣いた」「涙が止まらない」と評判を呼び、大バズりし