9月17日深夜放送のテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』に、堀未央奈が出演。“頭が上がらない”という女性お笑い芸人について語った。【関連】「嘘つけない」堀未央奈、アンチへの強気な対応がまさかの結果に「すごい数ブロックしたら…」今回の放送では、“実名告白ジェンガ”と題し、出演者が引いたジェンガの裏に書かれたお題に対する答えを赤裸々に回答するという企画が行われた。この中で、“頭が上がらない芸能人”を実名