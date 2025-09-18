9月17日、辻希美がブログを更新。先月8日に誕生した次女のほっこりショットを公開した。【写真】「癒しの塊」三男の次女に対する“ただいま”SHOTも公開辻は、自身のブログを「キュン」というタイトルで更新。「暇さえあれば匂い嗅いじゃう 笑」「たまらん」とコメントすると、抱っこした次女に鼻を近づけて匂いを嗅いでいる様子を公開した。また、「そして学校 から帰ってきた幸空も1番に夢空にただいまを…」「可愛い過ぎるだ