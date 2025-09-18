東横インは、「創業40周年 ご愛顧感謝キャンペーン」を9月19日から12月21日まで開催する。2026年3月1日の宝塚大劇場貸切公演のチケットを2,064名、東横INNクラブカード会員ポイント10ポイントを200名にプレゼントする。当選発表は2026年1月7日。さらに応募した人全員に、公式ウェブサイトで利用できる500円分クーポンを即時付与する。応募は1人1回で、宿泊回数に応じて当選確率が上がる。