アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、東京都中野区や滋賀県の提供を開始した。びわ湖花街道、NAGAHAMAライフスタイルグランピングホテル、長浜城下 町屋ホテル 和乃リトリートひといきなど、対象となるホテルや飲食店での会計で、1ポイント＝1円相当として利用できる。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先のホテルや飲食店などの提携店で無期限に利用できる電子ポイント