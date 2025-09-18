イギリスの国旗（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】ロンドン警視庁は18日、国家安全保障法に違反して外国の情報機関を支援したとして、41歳と46歳の男2人と35歳の女1人を逮捕した。ロシアのスパイ活動に関与していた疑いがあるとみている。英メディアが報じた。詳しい容疑は不明。英当局は、欧州でのスパイ活動や破壊工作の背後にはロシアやその工作員がおり、混乱を引き起こそうとしていると批判している。