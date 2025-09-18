陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で男子２００メートル準決勝が行われ、鵜沢飛羽（ＪＡＬ）は２０秒２３の１組６着で、２００３年パリ大会銅メダルの末続慎吾さん、１７年ロンドン大会のサニブラウン・ハキーム（７位）に続き、日本勢として４大会ぶり３人目の決勝進出はならなかった。準決勝は３組で行われ、各組２着までと、３着以下で全体タイム上位２人が決勝に進んだ。鵜沢は前日の予選では６組３位の２０