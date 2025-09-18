朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏（66歳）が、9月18日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。北村匠海の演じる“柳井嵩”を見て、本当のやなせたかしは「ああいう感じだったんじゃないかな」と思っていると語った。朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏に、「あさイチ」の鈴木奈穂子アナがインタビューを実施。中園氏自身も親交のあった、やなせたかしをモデルとした柳井嵩を演じた北村匠海について、