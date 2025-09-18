タレント・岸明日香のへそ出しショットにファンはくぎ付けに「なっている。１８日にインスタグラムで「とある撮影でいってきます今日は日焼け止めとチークだけにしてみた」とつづり、ナチュラルメイクで黒の帽子とトップスを合わせ、肩とへそを出したコーデを披露した。この投稿にファンからは「それでこの美貌は凄い」「めっちゃ可愛い〜」「気を付けて行ってらっしゃいませ」「空港で写真撮ってるの何か珍しい感じする