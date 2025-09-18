◆パ・リーグ西武２Ｘ―１オリックス（１６日・ベルーナＤ）西武はプロ２０年目・炭谷銀仁朗捕手の一打でサヨナラ勝ち。連敗を４で止めた。同点のまま迎えた９回２死二塁で岩崎のフォークを振り抜いた打球は左前に飛び、左翼手が捕球できず。チームを支えるベテランが、今季２度目のサヨナラ打で試合を決めた。先発・今井達也投手は７回１安打５四死球５奪三振無失点で降板。両軍無得点のまま降板となり、３年連続の２ケタ