◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは１点を追う７回に１死満塁としたが、無得点に終わった。近藤健介外野手が空振り三振。腰の張りから３試合ぶりにスタメンに復帰しているが、この日は４打席連続の空振り三振となった。続く牧原大成内野手も空振り三振。そろって、日本ハム・上原のフォークにバットが空を切った。