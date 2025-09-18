◆パ・リーグ西武２Ｘ―１オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックスが今季６度目のサヨナラ負けを喫した。１―１の９回、２番手・岩崎が２死二塁から炭谷に左前適時打を献上。移籍後初黒星となった。先発・山下は成長過程による腰のコンディション不良から復帰後、最長の７回２／３を投げて１失点と粘投。だが、３７９日ぶりの白星はお預けとなった。打線は８回、２番手・ウィンゲンターから１点を奪うのがやっとだ