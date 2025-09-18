俳優の高橋一生が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。ブランドの象徴的な「パンテール」精神（力強さ、優雅さ、自分らしさ）があらわれる瞬間を聞かれると「普段、穏やかに穏やかにって意識的にやっているけど、舞台や演劇をやると思いも寄らないところで想定外のことをしている」と告白。最近の芝居中もあったそうで「申し訳ない気持ちがした」と声のトーン