◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７阪神（１７日・マツダスタジアム）広島は、阪神との今季最終戦でも意地を見せられなかった。同カードは今季２度目の６連敗。０３年以来２２年ぶり３度目のワーストタイのシーズン１９敗（６勝）。負け越し１３は、１９５２年の１２（４勝１６敗）を更新する球団ワースト。マツダでは２勝（１１敗）しかできなかった。前夜の敗戦で２年連続の負け越しが確定したチームは、この日で再び借金１３。