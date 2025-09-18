◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神が今季最後の広島戦で連勝を３に伸ばし、球団最多タイの同戦シーズン１９勝目をマークした。０―０の３回。好調の森下は自己最多更新の先制２２号２ランを放つと、６回には来日１年目のヘルナンデスが左翼席に１号ソロを運んだ。７回は、大山が８年連続２ケタに乗せる１０号２ラン。佐藤輝がコンディション不良で２試合連続ベンチ外の中、３発７得点で新