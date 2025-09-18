購入価格を上回る価格でコメを転売したとして、岐阜県内の小売店と経営者ら2人が書類送検されました。 【写真を見る】“備蓄米”を購入時より800円ほど高く転売した疑い「そんな法律は知らなかった」小売店と経営者ら2人を書類送検 コメの転売容疑で全国初の摘発 岐阜 国民生活安定緊急措置法違反の疑いで書類送検されたのは、岐阜県本巣市の小売店と男性経営者ら2人です。 警察によりますと、2人は2025年6月から7月にかけて別