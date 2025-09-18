◇陸上世界選手権東京大会第6日男子200メートル準決勝（2025年9月18日国立競技場）男子200メートル準決勝が行われ、4連覇を狙うノア・ライルズ(米国)が3組に登場。19秒51で同組1位となり、余力を残しながら決勝進出を決めた。恒例となったスタート前のパフォーマンスは、人気作「ONE PIECE」の主人公ルフィの技「ギア2(セカンド)」だった。日本でも馴染み深い作品からのポーズに、場内は大歓声に包まれた。レースで