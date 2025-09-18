レスリングの世界選手権に出場した男子フリースタイル日本代表選手団が18日、成田空港に帰国。65キロ級パリ五輪王者で、今大会は2位だった清岡幸大郎（カクシングループ）は「改めて勝ち続ける難しさを、覚悟を決めることの難しさを感じた」と唇をかんだ。清岡は準決勝までは順当に勝ち上がったものの、決勝ではパリ五輪決勝でも対戦したイラン選手にテクニカルスペリオリティーで完敗。大会全体を通じて「日本自体が（各国か