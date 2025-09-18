◇パ・リーグオリックス1―2西武（2025年9月18日ベルーナD）オリックスは今季6度目のサヨナラ負けを喫した。今季2度目の先発となった山下が、8回途中7安打1失点の力投。パ・リーグタイ記録となる初回先頭から6者連続奪三振を記録するなど序盤から快投を見せた。しかし1点リードの8回2死三塁で平沼にカーブを右前適時打された。9回は回またぎとなった2番手・岩崎が、炭谷にサヨナラの左前適時打を献上した。