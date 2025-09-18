◇パ・リーグオリックス1―2西武（2025年9月18日ベルーナD）オリックスは今季6度目のサヨナラ負けを喫した。今季2度目の先発となった山下が、8回途中7安打1失点の力投。パ・リーグタイ記録となる初回先頭から6者連続奪三振を記録するなど序盤から快投を見せた。しかし1点リードの8回2死三塁で平沼にカーブを右前適時打された。9回は回またぎとなった2番手・岩崎が、炭谷にサヨナラの左前適時打を献上した。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. タワマン低層階民のシビアな現実
- 2. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
- 3. 「何で私が」渡邊渚に困惑の声
- 4. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 5. 万博に拍手「大成功おめでとう」
- 6. BABYMETALは「水商売」発言炎上
- 7. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
- 8. 松岡 国分を「二文字」で表現
- 9. 世界陸上 初の二刀流金メダル
- 10. 涙を我慢した久保凛の対応に感動
- 1. タワマン低層階民のシビアな現実
- 2. 闘病発信も…死去に悲しみ広がる
- 3. Amazonで年商4億円超 主婦を直撃
- 4. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
- 5. 台風19号発生 同じ日に3つは異例
- 6. 勃起不全の治療薬を市販化へ
- 7. 鳥取砂丘が消滅? 観光地に異変
- 8. 「万博閉幕しても帰れない」思い
- 9. 神戸屋の更衣室で13人を盗撮か
- 10. 解散の伊東市議会 前職19人直撃
- 1. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 2. ジャガー夫「5年早く訪れた」
- 3. 子がアジの目玉を指で押しつぶす
- 4. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
- 5. 宮城知事 土葬墓地の検討を撤回
- 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 7. モームリに会社が放った一言とは
- 8. 市長恫喝疑惑でへずま氏を処分
- 9. 不祥事続く「日本郵便」の行方
- 10. 佳子さま ドアップ動画大バズり
- 1. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
- 2. 寝台で傘さす女性 中国の賛否
- 3. 露と中国が反対 異例の展開に
- 4. 塩を袋に詰め持ち帰る観光客物議
- 5. 日本語詞で初のプラチナ認定 米
- 6. ウ兵千人の遺体 露が返還した
- 7. トランプ氏 タリバンに返還要求
- 8. 心理学 再現性の危機に直面
- 9. 引退したボルト氏 階段で息切れ
- 10. AI生成の架空の人物 新閣僚演説
- 1. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 2. 幼児教育・保育の無償化 概要
- 3. パナソニックが全固体電池生産へ
- 4. デリカD:5 大幅値上げへの苦言も
- 5. ワークマン参入で 価格破壊の波
- 6. 有休 本当に幸せな時はいつ?
- 7. 異例提携 米インテルに7400億円
- 8. 帰りたい…茨城の最安物件で絶句
- 9. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 10. 役職定年しても同格の職に なぜ
- 1. iPhone17シリーズ 購入の決断
- 2. 太陽活動が予想に反して活発化
- 3. どこでも置ける突っ張りラック
- 4. NVIDIAと米Intel 半導体事業へ
- 5. スント新作スマートウォッチ発表
- 6. 「オンデバイスAI」を実現
- 7. Claudeの品質低下 報告相次ぐ
- 8. HDDの限界を突破 独自技術の実力
- 9. 不便解決 スマホ対応モニター
- 10. 画像生成AIのプロンプトを公開
- 11. LINEメンションとリプライの違い
- 12. Samsungスマホを「魔改造」
- 13. 耳に挟むイヤホン Ankerの新作
- 14. 地獄が鮮烈に甦る。 ベトナム帰還兵の悪夢描く『ジェイコブス・ラダー』4Kレストア版、10月公開
- 15. 自分に合った高さにワンタッチで無段階調節。充実した充電機能も備える電動昇降デスク「noc loc」
- 16. 新デザイン＆A15 Bionicでパワフルかつコンパクトに生まれ変わった「iPad mini」がついに登場
- 17. ファーウェイ、約1万円の低価格なAndroidタブレット「HUAWEI MediaPad T3 7」を7月7日に発売！Wi-Fiモデルのみで、より安価な法人向けも用意
- 18. ドコモとauから出る Galaxy Z Fold3 を触って感動、フォルダブルの買い時ついに到来（石野純也）
- 19. ドコモ 5G対応ルーターを発売
- 20. デザインそのままスペックアップの第2世代Ray-Ban Meta
- 1. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
- 2. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
- 3. 涙を我慢した久保凛の対応に感動
- 4. 世界陸上 初の二刀流金メダル
- 5. 佐藤輝明が完全休養へ 監督決断
- 6. 巨人阿部監督 2年目左腕に呆れ顔
- 7. 陸上 田中希実が山本有真に感謝
- 8. 山本由伸に異変? アメリカすぎる
- 9. 世界陸上「総ツッコミ状態」に
- 10. 中島佑気ジョセフ 過去最高の6位
- 1. 「何で私が」渡邊渚に困惑の声
- 2. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
- 3. 万博に拍手「大成功おめでとう」
- 4. BABYMETALは「水商売」発言炎上
- 5. 松岡 国分を「二文字」で表現
- 6. ケンコバ 放送中のアニメを絶賛
- 7. 夢のファミチキ食べ放題開催へ
- 8. 松尾が謝罪 チョコプラ丸刈りに
- 9. ヒカル浮気OK宣言 数十億損失か
- 10. スリムクラブ内間 イケオジやん
- 1. グルメの「訳あり福袋」買ったら
- 2. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
- 3. これが110円? セリアの靴下
- 4. 子13人目? 64歳の精子年齢に驚き
- 5. ユニクロの秋色パンツを紹介
- 6. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
- 7. 「ブラックサンダー」コラボ登場
- 8. イロと柄で大人っぽコーデ術
- 9. 選ぶ側の姿勢に共感 新時代到来
- 10. GUの大人女子に似合うボトムス