JO1の豆原一成さんと俳優の市毛良枝さんが、 映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』プレミア先行上映会に登場しました。 【写真を見る】【JO1・豆原一成】「目から汗が」市毛良枝からの手紙に涙 「人生で初めて」エスコートには右往左往豆原さんは、手を繋いで市毛さんをエスコートしながら登場すると、 “ついにこの日がやってきました。めちゃくちゃ緊張して、エスコートさせていただいたんですけど、どっち行けば