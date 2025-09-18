2回、本塁打を放ち通算千得点を達成したヤクルト・山田＝神宮ヤクルトが快勝。一回に内山の適時二塁打で先制し、二回に山田の10号ソロ、三回は中村悠の適時打などで2点を加えた。高橋は6回無失点で約3カ月ぶりの白星となる3勝目。巨人は森田が序盤でつかまり、打線もつながらなかった。