天皇、皇后両陛下は１８日、東京都渋谷区で開かれた国連大学の創立５０周年記念式典に出席された。天皇陛下は式典で「国連大学が全ての人々のために、世界を変革する知識の創出を重ねていかれることを願います」と英語であいさつされた。その後、同大大学院で学ぶインドやケニアなど１４か国の留学生ら１６人と懇談し、陛下は「どういうことでその問題に興味を持ったんですか」と尋ねられていた。