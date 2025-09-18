モデルで女優の桐谷美玲（35）が18日、自身のインスタグラムを更新し、美しいドレス姿を披露した。桐谷は「『ブルガリ カレイドス色彩・文化・技巧』展」を訪れたと報告し、大胆に背中を見せた袖が印象的なオフホワイトのドレス＆バッグにジュエリーをあしらったゴージャスな姿を披露。さらに「BVLGARIならではの鮮やかな色彩のジュエリーがこれでもかと展示されていて、見応えたっぷり心が躍りました東京・六本木の国立