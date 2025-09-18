■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子走高跳・予選が行われ、前回覇者で世界記録保持者のY.マフチク（23、ウクライナ）は1m83、1m88を回避し1m92を1回で成功させ、決勝進出を決めた。取材に応じたマフチクは「1回しか飛ばなかったから元気いっぱい」と笑顔を見せた。昨年のパリオリンピックでは試技の合間に寝袋で休む姿が“眠れる森の美女”と注目さ