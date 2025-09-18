自動車業界が、車の購入時にかかる税金の廃止を要望しました。大手自動車メーカーなどが所属する日本自動車工業会は18日、2026年度の税制改正に向けて、車両を取得したときにかかる「環境性能割」の廃止を最重要要望として求めると表明しました。現在は、車両を取得したときに消費税に加えて、燃費性能に応じて0〜3％の環境性能割が課税されています。自工会の片山会長は、トランプ関税などを念頭に国内の需要が重要だとの認識を示