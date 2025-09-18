◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)日本記録保持者である現役高校生ランナー・久保凛選手。世界戦デビューとなる陸上世界選手権の女子800m予選に登場しましたが、うまくレース運びをさせてもらえず予選敗退となりました。緊張した面持ちで登場した久保選手は、大歓声に笑顔で応えます。その後、勢いよくスタートを切るも、集団の内側後方から抜け出すことができず同組7位でのゴールとなりました。レース後に悔しそう