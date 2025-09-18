私はカナ（32）。息子のユウスケと食事の最中に父から連絡がきて、急に実家に呼び出されたのです。仕方なく実家に行くと、そこにいたのは旦那のコウタ（36）。旦那は急に離婚を申し出てきました。今まで自分の意見すら言えなかったのに、今日は私の父を味方につけてなんだか強気です。今までのような生活ができたのは、私が稼いで私が子育てをしていたからです。そんな私に感謝をするどころか離婚を突きつけるなんて、ありえません