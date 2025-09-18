福岡県警嘉麻署は18日、嘉麻市山野の路上で同日午前7時40分ごろ、登校中の児童に男が「水色が好きならお菓子をあげよう」等と声をかけ、お菓子を渡す事案があったとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代で身長165くらいのやせ形。色付き眼鏡を掛け、灰色の半袖上衣と灰色の半ズボンを着用していた。