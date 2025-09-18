◇セ・リーグ阪神7―2広島（2025年9月18日マツダ）阪神は広島とのカード最終戦に快勝した。今季は19勝6敗。19勝は1963年、2003年に並ぶ広島戦最多勝だ。また、マツダで11勝2敗。敵本拠で11勝するのは1964年、中日球場の中日戦に並ぶ球団記録だ。先発マウンドの大竹は5回5安打2失点で9勝目を手にした。打線は3回に森下の2ランで先制。その後もヘルナンデスのソロや大山の2ランなど着実に加点。2桁15安打を放った。