将棋の第73期王座戦5番勝負は18日、神戸市のホテルオークラ神戸で第2局を行い、後手の挑戦者・伊藤匠叡王（22）が藤井聡太王座（23）＝王将含む7冠＝を116手で下し、対戦成績を1勝1敗とした。第3局は30日に名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで行われる。▼伊藤叡王午前中からかなり激しい進行で、昼休あたりで自信がなくなった気がする。本局は結構苦しい展開。序中盤に課題は残ったが、（シリーズ成績を）タイに