パレスチナ自治区ガザ北部へのイスラエルの攻撃を受け、南部に向けて徒歩で退避する人々＝18日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】ニュースサイト「タイムズ・オブ・イスラエル」は18日、パレスチナ自治区ガザの戦後を巡り、ブレア元英首相がガザに暫定的な国際統治機関を設立する案を検討していると報じた。消息筋の話としている。将来的にパレスチナ自治政府が引き継ぐとの前提だが、自治政府の改革次第。提案を受けたトラン