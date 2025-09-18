藤井聡太王座（左）、伊藤匠叡王将棋の第73期王座戦5番勝負第2局は18日、神戸市で指され、挑戦者で後手の伊藤匠叡王（22）が116手で藤井聡太王座（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将との七冠＝を破り、シリーズ初勝利を挙げ、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。伊藤叡王は王座初獲得を目指し、藤井王座は3連覇が懸かる。第3局は30日に名古屋市で行われる。王座戦5番勝負は持ち時間各5時間。先に3勝した方が王座を獲得