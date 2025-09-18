写真左から、河野太郎前デジタル相、小泉進次郎農相（資料写真）河野太郎前デジタル相（衆院神奈川１５区）が自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を見送り、小泉進次郎農相（同１１区）を支持する意向を周囲に伝えたことが１８日、分かった。関係者が明らかにした。河野氏は昨年９月の前回を含めて総裁選に３度、立候補。前回は河野氏と初挑戦した小泉氏がそろって出馬したが、２１年の総裁選では小泉