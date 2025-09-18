俳優の杉野遥亮が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。杉野遥亮19日にオープンする「カルティエ銀座4丁目ブティック」。オープニングイベントには、多くの著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場し、杉野はリングと時計を着用した。同ブティックは、カルティエの象徴「パンテール」の精神である、力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫く強い個性を体