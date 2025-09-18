※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ在宅勤務中に義妹と密会を続ける夫に対し、妻はお隣さんと協力して夫断捨離計画を実行中。義妹を家に呼び、会議の合間に遊んでいたところ呼び鈴が鳴り続け、夫は渋々玄関を開けることに。そこにいたのは「声がうるさい」と怒るお隣さん。彼女の後ろには